Bursa'da gerginlik 5 saat sürdü: Jandarma üniformasıyla gözaltına alındılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah Mahallesi sakinleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı ve kendilerine baltalarla saldıran yakınlarını linç etmek istedi. Kaçan şahıslar markete sığındı. 5 saat süren çalışma sonucu marketten çıkarılan şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, iddiaya göre uyuşturucu satışı yapan Y.T.'ye (26) tepki gösterdi. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Y.T., akrabalarının marketine sığındı. Y.T. ve 4 yakını ise mahalle sakinlerine baltalarla saldırdı. Sayıları kısa sürede artan mahalleli, 5 şahsı da darp etmek için kovalamaya başladı. O sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Markete sığınan Y.T. (26), A.T. (25), N.T. (29)., S.T. (35) ve G.T. (40), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen 100'e yakın jandarma ve komando ekibi, yüzlerce vatandaşı uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti.

5 saat süren ikna çalışmaları başarısız olunca, jandarma ekipleri üniforma giydirdikleri şüphelileri ekip araçlarına alarak karakola götürdü. Şüphelilerin araca alındığı sırada vatandaşların saldırdığı anlar da kameraya yansıdı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.