Bursa'da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.