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Bursa'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Bursa-Ankara yolu üzerindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar yüzünden zor anlar yaşadı. 5 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eriyle müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Fabrika çalışanları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Bazı çalışanlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Yangının ana yol üzerinde meydana gelmesi nedeniyle Bursa-Ankara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.


Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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