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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

Bursa’da plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görülüyor.


Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Veysel Karani Mahallesi 4.Veysel Sokak'daki bir depoda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşyerindeki plastik ve kağıt atıklar kısa sürede tutuştu. Yanıcı maddelerin alev almasıyla gökyüzüne siyah dumanlar yükseliyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Küçükbalıklı ve Gençosman'dan 3 aracıyla yangına müdahale ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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