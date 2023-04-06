Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın havadan görüntülendi

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar havadan görüntülendi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde bulunan plastik ve karton atıklardan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına aldı.

Yangın, dron ile görüntülendi.