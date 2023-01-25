İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken işçiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek söndürdü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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