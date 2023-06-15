Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi girişinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Akhisar Mahallesi girişinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına kendi imkânlarıyla müdahale eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına çok sayıda İnegöl itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenişehir, Kestel ve Gürsu ilçelerinden de takviye ekipler sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyorlar.