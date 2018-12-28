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Bursa'da Gezek konseri coşturdu

Bursa’da Tayyare Kültür Merkezinde, Özhan Marketler Zinciri tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan Dostlar Gezeği Topluluğu izleyicileri coşturdu.

Bursa'da Tayyare Kültür Merkezinde, Özhan Marketler Zinciri tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan Dostlar Gezeği Topluluğu izleyicileri coşturdu.


Tayyare Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde müzik sevenlerin coşkusu ön plandaydı. Bursa Dostlar Gezeği Topluluğunun sahne aldığı konserde dinleyiciler müziğe doydu. Selahattin Pınar şarkılarının seslendirildiği gecede, TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Elif Güreşçi'de konuk sanatçı olarak yer aldı. Konserin şefliğini, Salih Taşkın yaparken katılım oldukça yoğundu. Gecede konuşan Bursa Dostlar Gezeği Topluluğu bakanı Sabri Erdem, '' Konserimizin halkımız tarafından beğenilmiş olması ve tüm salonun doldurulması bizi fazlasıyla memnun etti'' dedi


Özhan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bursa Dostlar Gezeği Topluluğu üyesi Mustafa Uluçay ise, '' Özhan Market olarak her daim sanatın ve sanat severlerin yanındayız. Bu güzel akşamın destekçisi olmaktan mutluluk duyduk. Konsere katılan halkımızın memnuniyeti bizi fazlasıyla gururlandırdı. Aramızda olan herkese teşekkürlerimi sunarım'' dedi.

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