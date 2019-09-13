Bursa'da gıda atıklarının değerlendirilmesi tartışıldı

Erasmus programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak için Yenilikçi Yaklaşımlar" (Postharvest) projesi kapsamında ‘Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi' paneli gerçekleştirildi.

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası Toplantı Salonu'nda düzenlenen panel, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Tarım AŞ. Genel Müdürü Fetullah Bingül ve Enstitü Müdürü Yıldıray İstanbullu'nun açılış konuşmaları ile başladı. Ayrıca panele BTB Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, sektör temsilcileri, kurum ve kuruluşların ilgili temsilcileri ile akademisyenler katıldı. BTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan panelde yaptığı konuşmada, projenin tarımın geleceğine ışık tutacak bir fener olduğuna söyledi.

Günümüz toplumlarının sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan hızlı bir değişim gösterdiğine dikkat çeken İbrahim Özhan, “Tüketim alışkanlıklarının değişmesi, endüstriyelleşme, nüfus artışı ve kentleşme gibi olgular 1960'lı yıllardan sonra ağırlığını iyice arttırmış ve beraberinde de onlarca sıkıntı getirmiştir” dedi.

Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız da, “Bazı Meyveler İçin Hasat Sonrası Kayıpların Ekonomik Analizi” ile ilgili Bursa Ticaret Borsası'nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yıldız, Ticaret Borsası'nın proje çalışmalarındaki üstlendiği rolünden bahsederken, dünya üzerindeki israfın sebep olduklarını ve dünyada 815 milyon insanın gıda bulamadığını anlattı.

Postharvest projesi, bahçecilik ürünlerinin kalite, güvenlik ve pazarlanabilirliğini arttırmak amacıyla, hasat sonrası sektörlerde (gıda tedarik zinciri) çalışanlar için mesleki eğitim materyalleri hazırlanarak, hasat sonrası kayıpların azaltılmasına yönelik çalışmaların gerçekleşmesini içermektedir. Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin ulusal paydaşları Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Gaziantep Üniversitesi (GU), Bursa Büyükşehir Belediyesi (TARIM A.Ş.) ve Bursa Ticaret Borsası'dır (BTB). Projenin yurtdışı paydaşları ise, İspanya'dan Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC), Romanya'dan Dunarea De Jos Üniversitesi (UDJ) ve Avusturya'dan ISEKI Gıda Derneği'dir (IFA).