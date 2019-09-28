Bursa'da gıda güvenilirliği kitap oldu

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi tarafından düzenlenen Bursa'da Gıda Güvenilirliği Forumu'nun bildirileri, Nilüfer Belediyesi tarafından kitap halinde Bursa belleğine kazandırıldı.

Nilüfer Belediyesi, yayınladığı ve yayınlanmasına destek verdiği bilimsel ve kültürel eserlerle Bursa belleğine katkı koymaya devam ediyor. Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi'nin Şubat ayında düzenlediği Bursa'da Gıda Güvenilirliği Forumu'nda sunulan bildiriler, Nilüfer Belediyesi tarafından kitap haline getirilerek Bursa belleğine kazandırıldı. Birçok kurum ve sivil toplum örgütünün desteği ile akademisyen ve sektör temsilcilerinin bildirilerinden oluşan kitabın tanıtımı Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Lale Yıldız ve 24.dönem CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz gibi isimler ile çeşitli kurum temsilcileri katıldı. Kitaba katkı sağlayan akademisyen ve kurum temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.

Tanıtım toplantısından konuşan, Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi Kurucusu Mümin Ceyhan, Bursa'ya, özellikle kentin güncel sorunlarına ve geleceğine ilişkin konularda her yıl forum düzenlediklerini ve sunulan bildirileri kitap haline getirdiklerini kaydetti. Ceyhan “Nilüfer Belediyesi, meslek örgütleri, akademisyenler ve birçok sivil toplum örgütünün desteği ile kütüphanemiz öncülüğünde 7 forum ve bu forumların birer kalıcı eseri olan 7 kitabı Bursalılara ve bilim dünyasına kazandırmaktan onur duyuyoruz” dedi.

“Bursa'da tarımı etkileyebilecek çevresel ortamdaki kirlilik düzeyleri”, “Süt ve süt ürünlerinde gıda güvenirliliği”, “Köyden kente göçün tarımsal üretime etkileri” gibi başlıkların ele alındığı kitapta Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Arca Atay'ın “Başka bir tarım ve gıda mümkün” isimli makalesi de yer alıyor.