İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bursa’da bir ilkokulda düzenlenen yemek etkinliği sonrası rahatsızlanan 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bir ilkokulda düzenlenen yemek etkinliği sonrası rahatsızlanan 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy İlkokulu'nda düzenlenen yemek etkinliği sonrası 8 öğrenci okul yönetimine karın ağrısı şikayetini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Haberi alan veliler ise soluğu okulun önünde aldı. Zehirlenmelerin Rus salatasından kaynaklandığı iddia edildi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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