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Bursa'da gölette yakalanan balık şaşırttı

Bursa’nın Kestel ilçesindeki bir gölette yakalanan Kuzey Amerika cinsi ve akvaryumlarda beslenen güneş balığı görenleri şaşırttı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir gölette yakalanan Kuzey Amerika cinsi ve akvaryumlarda beslenen güneş balığı görenleri şaşırttı. Yakalanan balığın istilacı ve çok tehlikeli olan etçil bir balık türü olduğu, her türlü gıdayla beslenen balık olduğu belirtildi.


Amatör olarak balıkçılıkla uğraşan Can Samur, hafta sonunu değerlendirmek için gittiği gölette, ilk kez oltasına takılan balığı gördüğünde zararlı olabileceğini düşündü. Samur, yakaladığı balığı kovaya koyarak muhafaza altına alırken, fotoğrafını da sosyal medyada "Ustalar bu balığın cinsini bilen var mı" diye paylaşarak balığın türü hakkında arkadaşlarından bilgi istedi.


Amatör balıkçılıkla ilgilenen Yalçın Uslu ise, balığın tehlikeli ve akvaryumlara kazandırılması gereken bir tür olmasına rağmen nehir ve göletlere kazandırılmış bir tür olduğunu, güneş balığının bulaştığı bölgelerdeki balık popülasyonu için çok tehlikeli bir tür olduğunu söyledi.

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