Bursa'da gömdüğü uyuşturucuyu çıkardığı sırada suçüstü yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın uyuşturucuları gömerek sakladığı ve ticaretini yaptığını belirleyen jandarma, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde N.Ö. (28) isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucuları araziye gömdüğü bilgisini alan Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Yenice Jandarma Komutanlığı'nca oluşturulan özel ekiple şüpheliyi 1 ay takip etti. Şüpheli uyuşturucuyu satmak için gömdüğü yerden çıkartırken jandarma tarafından yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. N.Ö.'nün üzerinden birer kilogram vakumlu şeffaf poşet içinde 3 kilogram bonzai ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 30 TL para ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan N.Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.