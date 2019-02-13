Bursa'da gönül ittifakıyla tam yol ileri

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ülkücü camianın kanaat önderleri ile Ülküm Eğitim Vakfı'nda bir araya geldi. Cumhur ittifakının 15 Temmuz'dan çok daha öncelere dayandığının altını çizen Başkan Aktaş, aynı zamanda Cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak da seçim sonrası Bursa'yı daha iyi yarınlara hazırlamak için canla başla çalışacaklarının altını çizdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günün büyük bir bölümünü Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeler üzerinde çalışarak geçirirken, geceleri ise farklı sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek, son 15 ayda hayata geçirdikleri çalışmalar ve seçim sonrası yapmayı planladıkları projeleri anlatıyor. Dün gece de Hürriyet Spor Kulübü, Ülküm Eğitim Vakfı ve Muşlular Derneği'ni ziyaret etti. Gittiği her ortamda vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Aktaş, Bursa'nın en önemli sorunu olan ulaşıma dair getirdikleri çözümleri, hazırları taslak haritada göstererek anlattı. İlk durağı olan Hürriyet Spor Kulübü'nde Kulüp Başkanı Mümin Akgün ve kulüp yöneticileri tarafından ağırlanan Başkan Aktaş, Bursa'da amatör spor kulüplerinin desteklenmesi adına 1 milyon 100 bin TL'lik nakdi yardım yaptıklarını hatırlatarak, imkanlar ölçüsünde desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Bursa için canla başla

Başkan Aktaş'ın ikinci durağı ise Ülküm Eğitim Vakfı oldu. Ülkücü camianın kanaat önderleriyle buluşan Başkan Aktaş, yerel seçimlere Cumhur ittifakıyla gittiklerini, aslında bu gönül ittifakının 15 Temmuz'dan çok daha öncelere dayandığını kaydetti. Siyasetin çıkmaza girdiği 2002 yılında seçimlerin önünü açan ismi o dönemin Başbakan Yardımcısı olan Devlet Bahçeli olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Yine 2007'de bir 367 garabeti uydurdular. Halbuki Özal ve Demirel bu yolla seçilmesine rağmen, Abdullah Gül için ‘olmaz' dediler. O dönemde de MHP lideri Bahçeli, ülkenin kaotik bir ortama girmemesi için hükümete destek verdi. Sonrasında gezi parkı, 15 Temmuz derken bugünkü Cumhur ittifakı sürecine geldik. Zaman içinde farklı yaklaşımlar olsa da derdi vatan, bayrak, millet ve devletin bekası olduğunda iki partinin bir araya geldiğini gördük. Karşı tarafın niyeti belli. Her ne kadar onlar ‘bu bir yerel seçim' deseler de onların 1 Nisan'dan sonra görmek istedikleri asıl tablo başka. İnşallah buna fırsat vermeyeceğiz. Ben dersime çok iyi çalıştım. Hikayesi olan bir başkanım. Toplu ulaşımdan, tarihi kültürel mirasa kadar her alanda projelerimizi hazırladık. Bursa için canla başla çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Ülküm Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Tevfik Topçu da ülkücü camianın kanaat önderleri olarak zaten Cumhur ittifakının adayı olan Başkan Aktaş'ı destekleyeceklerini belirterek, “Ancak sadece bizim oy vermemiz yetmez. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz bu seçimlerde mutlaka etki alanımızı genişletip, çevremizi de bu konuda etkilemeliyiz” dedi.

Muşlulara siyasi çıkarma

Muş Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin (Muş İlder) Muş Kültür Evi'nde düzenlendiği, ‘seçilenlerle seçenleri buluşturma' etkinliği ise adeta siyasi çıkarmaya dönüştü. Gece Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz da katıldı. Etkinliği açılışında konuşan Mehmet Veysi Tutkun, “Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili değerlendirmeyi yaptık. Bu gizli saklı değil. Sevgi ve muhabbetimiz belli. Bunun sınanmasını da arzu etmeyiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gecenin ilerleyen saatine rağmen salonu tamamen dolduran dernek üyelerine teşekkür etti. Bursa'nın renkli bir çiçek bahçesi olduğunu, Muşluların da en güzel renklerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, hazırladıkları projelerle herkesin yaşamaktan daha büyük keyif alacağı bir Bursa inşa etmek istediklerini belirterek, 31 Mart seçimlerinde Muşlulardan destek istedi.