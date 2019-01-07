Bursa'da göz kamaştıran sergi

Bursa'da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatılmaya devam ediyor. İbrahim Paşa Kültür Merkezi öğrencileri tarafından yapılan hat eserlerinin yer aldığı sergi Ördekli Kültür Merkezinde ziyaretçileriyle buluştu.

Hattat Sabriye Selçuk ve 25 öğrencisi tarafından yapılan 102 eserin yer aldığı sergi ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Nesih ve celi-sülüs yazı çeşitleriyle yapılmış birbirinden değerli sergide hat sanatının yanında katı sanatıyla katkıda bulunan Derya Günaydın, sevgi, sabır ve büyük emek gerektiren eserlerden bazılarının bir ayda ortaya çıktığını belirtti.

Sergi, 11 Ocak Cuma akşamına kadar ziyarete açık olacak.