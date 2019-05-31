İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da gümrük kaçağı telefon operasyonu

Bursa’da piyasa değeri 100 bin TL olan gümrük kaçağı 142 adet cep telefonu ile 148 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.

Bursa'da piyasa değeri 100 bin TL olan gümrük kaçağı 142 adet cep telefonu ile 148 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.T., isimli şahsın gümrük kaçağı cep telefonu sattığını tespit etti. Yapılan operasyonda piyasa değeri 100 bin TL olan 142 adet cep telefonu ile 148 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.