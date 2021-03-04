Bursa'da güneşle 17 milyon TL tasarruf sağlanacak

Çalışmayla toplamda 17 milyon TL'lik tasarruf elde edilecek.

Bursaray istasyonlarında tüketilen elektriğin yüzde 47'sini güneş enerjisiyle üretecek proje, toplamda 30 istasyonda uygulanacak. Acemler Bursaspor ve Organize Sanayi İstasyonu'ndaki güneş enerjisi santrali (GES) çalışmaları tamamlanırken diğer istasyonlarda da mesai başladı.

Bursaray istasyonlarının güneş enerjisi santrallerine dönüştürülmesi projesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a, yenilenebilir enerji çalışmalarına katkı noktasında böyle önemli bir çalışma için verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizde her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılamak adına yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma düşüncesiyle çıktığımız yolda, şehrimizin Bursaray istasyonlarını GES'e dönüştürerek enerji tüketiminin bir kısmını karşılanmasını sağlıyoruz. Bu, aynı zamanda yenilenebilir enerji bilincini oluşturmak adına da oldukça önemli” diye konuştu.

Diğer yatırımlar yolda

Acemler Bursaspor ve Organize Sanayi İstasyonu'nda çalışmaların tamamlandığını kaydeden İbrahim Şahintaş, “Yenilenebilir enerji kaynakları için yapılan her yatırım, Türkiye'nin güçlü ve temiz geleceğine giden yolda önemli birer büyük basamak niteliğinde. Bu sayede enerji alımında dışa bağımlılığımız azalacak. 10 yıllık süre baz alındığında Bursaray istasyonlarının 45 milyon kilovatsaat olan enerji ihtiyacının 21 milyon kilovatsaati güneşten karşılanacak ve böylelikle 17 milyon TL'lik tasarruf sağlanacak. İstasyonun içinde kullanılan elektrik, çatıdaki panellerden karşılanacak. Bunu da insanlarımız, seyahat halindeyken görebilecek. 25 yıl süresince yüzde 80'in üzerinde verimlilikle çalışacaklar. Bursa, bu anlamda diğer tüm şehirlerimize örnek olacak” ifadelerini kullandı.