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Bursa'da güpegündüz bisiklet hırsızlığı kamerada

Bursa’da güpegündüz bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da güpegündüz bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs park halinde duran bisikleti gözüne kestirdi. Bir süre en uygun zamanı bekleyen şüpheli bisiklete bir anda binerek bölgeden uzaklaştı. O sırada bisiklet çaldığını fark eden gençler ise şüphelinin peşinden koştu ancak yetişemedi.


O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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