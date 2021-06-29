Bursa'da gürültü cinayetinin zanlısı tutuklandı

Bursa'da gürültü yaptıkları gerekçesiyle sokakta oturanları ıslatan ve ardından çıkan tartışmada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi'ye bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Canan K. (48), karşı komşusu Kenan Ateş'in (48) ailesini, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı. Bunun üzerine Kenan Ateş, Canan K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa inen Canan K., Kenan Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ateş'i özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Canan K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.