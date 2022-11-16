İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da Güven Huzur uygulaması

Bursa’da jandarma ekipleri, "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele" çerçevesinde uygulama yaptı.

Bursa'da jandarma ekipleri, "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele" çerçevesinde uygulama yaptı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 00.00 ile 18.00 saatleri arasında "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele" uygulaması yaptı. Uygulamaya 75 noktada 418 personel katıldı. Yapılan uygulama neticesinde 2 bin 322 araç sorgulanırken, 4 bin 706 kişinin sorgulaması yapıldı. 16 araç trafikten men edilirken, 19 bin 742 lira idari para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 21 kişi ve 1 hacizli araç yakalandı.

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