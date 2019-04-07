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Bursa'da güven uygulamasında 56 araç trafikten men edildi

Güven ve huzur uygulaması kapsamında Bursa genelinde denetimler yapan jandarma ekipleri, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı.


Bursa il jandarma ekipleri şehrin farklı noktalarında uygulama yaptı. Toplam 400 personelle Bursa'nın birçok noktasında uygulama yapan ekipler 56 aracı trafikten men ederken, 94 araca 67 bin 729 lira cezai işlem uyguladı. Yapılan denetimlerde değişik suçlardan aranması bulunan 50 şüpheli ise yakalandı. Ayrıca yol uygulamasında 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 24 şahsa ise değişik suçlardan 11 bin 102 lira cezai işlem uygulandı.

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