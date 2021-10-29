İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da 'güvenli taşımacılık'

Bursa’da eşya taşıyan bir kamyonetin arkasında koltuğa oturan vatandaş, hayatını tehlikeye attı.

Bursa'da eşya taşıyan bir kamyonetin arkasında koltuğa oturan vatandaş, hayatını tehlikeye attı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, kasasında eşya yüklü bir kamyonetin arkasında koltuğa oturan vatandaş, yürekleri ağza getirdi. Muhtemel bir faciaya davetiye çıkaran vatandaşın rahatlığı "pes" dedirtti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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