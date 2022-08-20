İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa’da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilip ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilip ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün idaresindeki 16 JBA 28 plakalı hafif ticari araç, Acemler istikametinden Çevre Yolu Bulvarı'na girişte kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.


Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç, ters döndü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.


Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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