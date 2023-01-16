İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da hafif ticarî araç yan yattı

Bursa’da 2 aracın karıştığı kaza da savrulan hafif ticarî araç refüje çarparak yan yattı.

Bursa'da 2 aracın karıştığı kaza da savrulan hafif ticarî araç refüje çarparak yan yattı.


Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi, Santral Garaj,Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes İ.'nin idaresindeki 16 MB 4436 plakalı hafif ticarî araç Hakimiyet kavşağından dönüş yaparken, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden gelen 16 SLG 27 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle Enes İ.'nin kontrolündeki araç savrularak refüje çarpıp yan yattı.


Kimsenin yara almadığı kazada, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.