İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da hafif ticari araç yaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Talha Ö. idaresindeki 11 SH 102 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan Polat'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Polat, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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