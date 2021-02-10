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Bursa'da hafta sonuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumunu açıkladı.

Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 20 dereceyi göstermesi beklenirken, hafta sonu sıcaklıkların 18 derece azalacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa parçalı bulutlu, sıcaklığın ise en yüksek 20, en düşük 12 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalması beklenen Bursa'yı, pazar gününden itibaren kar yağışının etkisi altına alacağını bildirilirken, pazar günü en yüksek sıcaklık 2, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olacağı tahmin ediliyor.


Bugün karla karışık yağmur beklenen Uludağ'da ise sıcaklığın en yüksek 6, en düşük 1 derece olacağı beklenirken, kar kalınlığı 42 santimetre olarak bildirildi.

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