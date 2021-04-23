Bursa'da hafta sonuna dikkat

Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 23 dereceyi göstermesi beklenirken, hafta sonu gök gürültülü yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa az bulutlu, sıcaklığın ise en yüksek 23, en düşük 8 derece olması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalarak 21 dereceye kadar düşmesi beklenen Bursa'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 27 santimetre olarak ölçüldü.