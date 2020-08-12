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Bursa'da halaylı asker eğlencesi pahalıya patladı

Bursa’da, onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği asker eğlencesini düzenleyen baba ve oğluna korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Bursa'da, onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği asker eğlencesini düzenleyen baba ve oğluna korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira ceza kesildi.


Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Gürdak Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde, korona virüs tedbirlerine uyulmadı. Onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların ele ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlenceyi düzenleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri, eğlenceyi Sıddık K.'nın askere gidecek oğlu Burak K. için düzenlediğini belirledi.


Bunun üzerine baba ve oğluna, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na uymadıkları için toplam 6 bin 300 lira ceza yazıldı.

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