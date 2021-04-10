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Bursa'da halk otobüsünde mesafe tartışması

Bursa’da özel halk otobüsünde iki kadının sosyal mesafe ve maske tartışması kameralara yansıdı.

Bursa'da özel halk otobüsünde iki kadının sosyal mesafe ve maske tartışması kameralara yansıdı.


Olay, 21 nolu Samanlı Heykel arasında sefer yapan özel halk otobüsünde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, otobüse yolcu olarak binen bir kadın içerisinin dolu olmasına tepki gösterdi. Kamerasını çıkartıp çekmeye başlayan kadın bu duruma söylenince içeridekiler de kendisine tepki gösterdi. Sonrasında vatandaşların araya girmesiyle büyümeden son bulan tartışmadan geriye bu görüntüler kaldı.

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