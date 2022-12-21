Bursa'da halk otobüsündeki hırsızlık anı kameralarda

Bursa'da halk otobüsündeki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 'Hırsızlık' ve 'yankesicilik' suçlarından 35 ayrı kaydı bulunan şüpheli kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 30 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Siteler Mahallesi ile Heykel arasında sefer yapan 28/A halk otobüsüne binen Meltem Gümüş, indiği durakta cebine koyduğu cep telefonunun olmadığını fark edince, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, otobüsün güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu Meltem Gümüş'ün montunun cebindeki cep telefonunu 'hırsızlık' ve 'yankesicilik' suçlarından 35 ayrı kaydı bulunan Özlem K.'nin aldığı tespit edildi. Ekipler, şüpheli kadını önceki gün evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Özlem K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.