Bursa'da Hamsi Festivali

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2. Trabzon Hamsi Festivali açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve davetlilerin kurduğu horon büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve Mustafakemalpaşa'da büyük ilgi gören Trabzon Hamsi Festivali'nin ikincisi yapılan özel açılış töreni ile resmen başladı. Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneği tarafından gerçekleştirilen 2. Trabzon Hamsi Festivali'ne ilgi yine büyük oldu. 22 Ocak Pazar günü saat 15.00 itibariyle yapılan açılışa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, açılış sonrasında etkinlik meydanında horon çekti.

“2. Trabzon Hamsi Festivali'ne hoş geldiniz”

Açılışta konuşma yapan Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneği Başkanı Tuğba Aksoy katılım gösteren misafirlere teşekkür etti. Aksoy, “Bizler sivil toplum kuruluş üyeleri olarak hiç bir kâr ve menfaat gözetmeksizin yardım ve dayanışmayı gerçekten sağlamak adına bir araya gelmiş gönüllüleriz. İçinde yaşadığımız bölgenin ve Türkiye Cumhuriyeti birer parçası olarak toplumumuzda eksiğini gördüğümüz noktaları gidermek istiyoruz. Bize Neden Trabzonlular Derneği diye soracak olursanız? İnsan önce bildiği ile bağ kurar. Gurbete gelen tanıdık bir ses arar. İşte bizler o sesiz. Her yörenin kendine özgü kültürel bir mirası vardır. Dünyayı, hayatı algılama ve değerlendirme perspektifi vardır. Bu yörelerde içinde bulunduğunuz Türk ulusunun ortak kültürünü meydana getirmektedir. Her nereden gelirsek gelelim, hangi makam mevki de olursak olalım sonuçta insanız. Derdimizde özünde insanlıktır ve insan olarak kalmaktır. Toplumsal kaynaşmanın sağlıklı olması adına birçoğumuzun doğduğu büyüdüğü ve de doyduğu Mustafakemalpaşa halkının düşünce yapısını ve kültürünü anlamalı ve yaşamalıyız. Sözlerime Trabzon'un değerlerinden kültüründen bahsederek devam etmek isterim Trabzon kemençe hamsi horon ve fıkralarından temel fıkralarından ibaret olmadığını belirtmek isterim. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Trabzon, tarihi ve kültürü eski çağlara uzanmaktadır. Bu tarihi devamlılık beraberinde büyük bir kültür mirası ortaya çıkarmıştır. Çeşitli milletlere etkileşmiş, Farklı siyasi oluşumlar ve ticari girişimler şehrin insanının kültür DNS 'na adeta kodlanmıştır” dedi.

“Nice değerler yetişti”

Başkan Aksoy sözlerine şu şekilde devam etti, “Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde de kültürel sanatsal bilimsel mecralarda Türk milletine ve dünyaya mal olmuş değerler yetiştirmiştir. Bahriye Üçok, Behram Kurşunoğlu, Gülsüm Sağlamer, Yaşar Nuri Öztürk, Adnan Kahveci, Recep Yazıcıoğlu, Hasan Saka, Nazan Bekiroğlu, Sunay Akın, Cemal Kamacı, Ertem eğilmez, Eril günaydın, Fuat Saka Erkan Ocaklı ve son olarak boks şampiyonu Buse naz Çakıroğlu ve daha adını sayamadığımız nice değerleriyle Trabzon bir kültür evidir. Coğrafyasının fiziki zorluklarından olsa gerek insanı özelikle de kadını hayata karşı mücadeleci inatçı üretkendir. Bu özelliklerimizle varlığımıza yaşadığımız yeri güzelleştirip Mustafakemalpaşa ya değer katabildiksek ne mutlu bize Değerli misafirlerimiz son olarak Trabzon'un önemini su sözle vurgulamak isterim Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi Trabzon fethedilmeden İstanbul fetih edilmiş sayılmaz Farklığımız zenginliğimizdir. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.”