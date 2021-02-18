İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da hareket halindeki kimyasal madde yüklü tır alevlere teslim oldu

Bursa İstanbul karayolu Dürdane mevkiinde kargo kamyonu alev alev yandı.

Kamyonda kimyasal madde bulunduğu bilgisi üzerine AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre akşam saat 23.00 sıralarında kimyasal madde yüklü tır Gemlik ilçesi Dürdane mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halinde alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tırın kimyasal madde yüklü olması sebebiyle AFAD ekiplerine haber verdi. Birçok nakliye kamyonun kullandığı Dürdane mevkii bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte yol lokal olarak araç trafiğine açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.