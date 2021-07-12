İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da hareketli dakikalar

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, evinin penceresinden polisin üzerine ateş açtı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, evinin penceresinden polisin üzerine ateş açtı. Şahsın evdeki 2 kız kardeşini de rehin aldığı iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil A., evinin camından polis ekiplerine ateş açtı. Şahıs polis ekiplerinin yaklaşık 1 saattir süren çabalarına rağmen teslim olmazken, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Halil A.'nın evdeki 2 kız kardeşini de rehin aldığı öne sürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.