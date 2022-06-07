Bursa'da hasta çocuklara moral

Son olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan etkinlikte hasta çocuklar, resim yaparak moral buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar için özel bir etkinliğe imza attı. Gönüllü Resim Öğretmeni Selin Yıldız, hasta çocuklara resim yapmayı öğretti ve çocukların renkli hayal dünyaları resim defterlerine yansıdı. Etkinliğe refakatçi anne ve babalar da katılınca, çocukların neşesi ikiye katlandı.

Etkinliğe katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Elif Güler Kazancı, hasta çocuklara moral vermek amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.