Bursa'da hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğalgazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Yalıntaş Mahallesi 30. Sokak'ta ikamet eden aileye sabah saatlerinden itibaren ulaşılamadı. Bunun üzerine yan binada oturan akrabası eve gelerek kontrol etti. Eve girdiğinde baba Şakir, anne Sevgi, çocuklar Ramazan ve Ayşe Melek K. ‘nin baygın şekilde yattığını fark eden aile yakını, durumu 112'ye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine 155 ve 112 ekipleri duruma müdahale edildi. 4 kişi ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şuurları kapalı olan kişilere ambulansta müdahale edilirken, olayla ilgili evde inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerde 14 Kasım Cumartesi günü balkonun cam ile çevrildiği öğrenildi. Kombi bacasının balkon içerisinde bırakıldığı ve bacanın camdan dışarı çıkarılmadığı görüldü. Bacadan çıkan gazın, balkon ve eve sızması sebebiyle ailenin zehirlendiği bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor.