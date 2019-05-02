Bursa'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belirlendi

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Bursa'da 18 camide hatimle teravih namazı kılınmaya başlanacak.

İnegöl ilçesinde 5, Osmangazi'de 8, Yıldırım, Orhaneli, Nilüfer, Yenişehir ve Gürsu'da 1 camide olmak üzere toplam 7 ilçe ve 18 camide hatimli teravih namazı kılınacak. Hatimli teravihler Ramazan ayı boyunca devam edecek. 5 Mayıs Pazar gecesi ilk teravih namazıyla başlayacak hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak.

Camiler Bursa İl Müftülüğü tarafından belirlenirken, hatimle teravih kılınacak camiler şöyle:

İnegöl ilçesinde Burhaniye Camii, Suyolu Camii, Yıldırım Camii, Somuncubaba Camii, Alanyurt-Yeni Kuba Camii, Yenişehir'de Çınarlı (Voyvoda) Camii, Osmangazi ilçesinde Orhan Camii, Demirtaş Organize Sanayi Camii, Karaağaç Camii, Arafat Camii, Fatih Mahallesi Serez Camii, Adnan Menderes Mahallesi-Park Camii, Hamitler Merkez Camii, Nakkaş Ali Paşa Mescidi, Nilüfer ilçesinde Demirci Eski Camii, Yıldırım ilçesinde Beyazıt Camii, Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahalle Camii, Gürsu ilçesinde Mahmutoğlu Camii.