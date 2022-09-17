Bursa'da hava aracı düştüğü yerden 3 saat sonra kaldırıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 kişilik hava taşıdı motor arızası nedeniyle düştü. Zeytin ağaçlarına düşen cayrokopterin pilotu ve yanında bulunan yolcusu kazadan yara almadan kurtuldu. Hava aracı düştüğü yerden 3 saat sonra kurtarılarak çekiciye yüklendi.

Olay, Mudanya ilçesi Aydınpınar köyü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Hoç idaresinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkış yapan iki kişilik cayrokopter motor arızası yaşadı. Yaşanan arıza nedeniyle pilot Erkan Hoç yanındaki yolcu Gökhan Molla ile hava taşıtını zeytin ağaçlarının üzerine indirmek için harekete geçti. Düşen hava taşıtının görülmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Cayrokopterden yara almadan kurtulan pilot ile yolcunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza sonrasında Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve nöbetçi savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza kırım ekibinin incelemelerinin ardından hava aracı düştüğü zeytin ağacından 3 saat süren çalışmayla birlikte kurtarılarak çekiciye yüklendi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.