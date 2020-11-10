Bursa'da hayat 09.05'te durdu

Bursa'da saat 09.05'de hayat durdu. Vatandaşlar araçlarından inip saygı duruşunda dururken, bazı vatandaşlar cam ve balkonlarından anma törenlerine eşlik etti.

Bursa'da vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla saat 09.05'de Atatürk heykelinin önünde buluştu. Burada sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulunurken, bazıları ise cam ve başkanlarından eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte anma son buldu.

Törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa protokolü de katıldı.