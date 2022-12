Bursa'da Hayat Boyu Öğrenme Kurslarından 482 bin 982 kişi faydalandı

Bursa'daki Halk Eğitim Merkezlerine ilgi yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçen yıl Halk Eğitim Merkezlerinden yararlanan kursiyer sayısı son bir yılda yaklaşık dört kat artış gösterdi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa'da faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezlerinde 2021 yılında açılan 7 bin 59 kurs sayısının, 2022 yılı itibariyle 14 bin 81'e; 2021 yılında Halk Eğitim Merkezlerine katılan 128 bin 676 kursiyer sayının ise 2022 yılı itibariyle yaklaşık dört kat artarak 482 bin 982'e yükseldiğini belirtti.

Hayat boyu eğitimin beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olduğunu belirten ve tüm vatandaşları hayat boyu öğrenme kurslarına davet eden İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Öğrenen topluma dönüşüm sürecinde, beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti ve kaliteli eğitimler sunmak amacıyla Bursa'da Halk Eğitimi Merkezlerimiz ve Olgunlaşma Enstitümüz aracılığıyla her yaştan ve her düzeyden vatandaşa eğitimler düzenliyoruz. Bu çerçevede, geçtiğimiz yıl 7 bin 59 olan kurs sayımız bu yıl iki kat artarak 14 bin 81 oldu. Geçtiğimiz yıl açılan kurslardan 128 bin 676 vatandaşımız yararlanırken, 2022 yılında ise 482 bin 982 vatandaşımız kurslara katılım gösterdi” dedi.

Gür: “Tüm vatandaşlarımızı hayat boyu öğrenme kurslarımıza davet ediyorum."

Milli Eğitim Bakanlığınca sadece eğitim çağındaki nüfusa yönelik değil, aynı zamanda eğitim çağı dışındaki tüm vatandaşların da eğitime erişimleri noktasında da Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla çok önemli faaliyetler yürütüldüğünü ifade eden Serkan Gür; “Halk Eğitimi Merkezlerimiz her zaman, her yerde ve herkes için eğitim anlayışı içinde hizmet veriyor. Halk Eğitimi Merkezlerimiz, okuma yazma kurslarından tutun da istihdam odaklı kurslara, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda toplumun gelişimine katkı sunuyor. Her vatandaşımız Halk Eğitimi Merkezlerinde kendisine uygun bir kurs bulabilir. Tüm vatandaşlarımızı hayat boyu öğrenme kurslarımıza davet ediyorum." dedi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce 3 bin 880 kurs modülü hazırlandı. Bursa'da Halk Eğitimi Merkezleri tarafından 2021 yılında açılan kurs sayısı 7 bin 59 olurken, 2022 yılında 14 bin 81'e yükseldi. Kurslara katılan kursiyer sayıları ise 2021 yılında 128 bin 676 iken, 2022 yılında 482 bin 982 vatandaşımız kurslardan yararlandı.