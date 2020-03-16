Bursa'da hayat durdu...Toplu ulaşım araçları bomboş

Bursa'da sabah ve akşam saatlerinde adım atacak yer bulunmayan metro istasyonları bomboş durumda. Metroda seferler sınırlı sayıda kişiyle yapılırken, metro istasyonlarındaki kart ofislerinde de sadece birkaç kişiyi görmek mümkün.

Vatandaşların korona virüs tedbirlerini çok önemsediği belirtilirken, uzmanlar da özellikle yaşlıların mümkün olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyor.