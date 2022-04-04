Bursa'da hayat kurtaran eğitim

Kurum içi eğitimlerle personellerinin daha donanımlı olmasını sağlayan İnegöl Belediyesi, sadece hizmet alanında değil yaşam içerisinde karşılaşılabilecek olaylarla ilgili de eğitimler veriyor. Bu çerçevede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Kent Müzesi Konferans Salonu ve Sani Konukoğlu Konferans Salonunda 2 gün ve 4 seansta temel ilk yardım eğitimleri alanında boğulma, temel yaşam desteği ve basit yaralanma müdahaleleri eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde boğaza cisim kaçması konusunda; boğulma belirtileri, bebeklere, çocuklara ve yetişkinlere nasıl müdahale edilebileceği, tam tıkanmada (Solunumum tamamen durması-Heimlich manevrası) yapılacaklar, hava yolunu açma teknikleri anlatılırken basit yaralanma konularında ise; yaralanma çeşitleri, kanamaları durdurma yöntemleri, turnike tekniği uygulaması, vücutta baskı yapılarak kanama durdurma alanları gösterildi. Ayrıca kalp krizi, koma, şok durumlarında olay yerinde ilk yardım müdahalelerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı hakkında katılımcılara bilgiler verildi. 414 kişinin katıldığı eğitim Kale OSGB uzmanlarından Saime Özyılmaz tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Hayatta bazı bilgi ve becerilere sahip olmamız gerekir ki bunların başında ilkyardım bilgisi gelmektedir. Günümüzde ani ve hızlı gelişen olaylarda büyük öneme sahip olan ilk yardım eğitimi ile yeri gelir bir organı, yeri gelir bir canı hayatta tutabiliriz. Dolayısıyla Belediye personelimizin, sosyal hayatın içerisinde bu tarz vakalarla karşılaşması ihtimaldir. Bu nedenle personelimizi her türlü eğitimle donatarak iş hayatının yanı sıra sosyal hayata da hazırlamamız gerektiği bilinci ile bu ve buna benzer eğitimleri vermeye devam edeceğiz” dedi.