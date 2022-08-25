Bursa'da hayat öğrenciye güzel

Anaokulundan BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi sayesinde, üniversite eğitimini Bursa'da almak gençler için ayrıcalık haline geldi. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde bugüne kadar eğitim gören gençlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda desteklenmesi için farklı projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim döneminde de üniversiteli gençlerin yanında olacak.

Su fiyatlarında indirim

Barınma sorunu yaşayan üniversiteli gençlere yurt bulmaları konusunda destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, evlerde kiracı olarak kalan üniversiteliler için de önemli fırsatlar sunuyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz yıl aldığı kararla evlerde kiracı olan öğrenci abonelere, su fiyatları yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.

En ucuz ulaşım

Üniversiteli gençlerin en önemli gider kalemlerinden birini şehir içi toplu ulaşım ücretleri oluştururken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversiteli gençlere de ucuz ulaşım imkanı sunuyor. 90 TL olarak uygulanan aylık öğrenci abonman kartı ile 160 biniş hakkı bulunan öğrencilerin ulaşım ücreti yaklaşık 56 kuruşa denk geliyor.

Bir öğün belediyeden

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde 2 ve Bursa Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde 1 noktaya kurduğu çorba çeşmeleri sayesinde üniversiteliler, her gün bir öğünü ücretsiz yeme hakkına da sahip oluyor. Toplam 2 bin öğrenci her gün bu çeşmelerden çorba ve ekmek alıp, karınlarını bedelsiz doyurabiliyor.

10 bin öğrenciye burs

Bursa'da bir ilki hayata geçirerek kurduğu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile mart ayından itibaren 3000 üniversite öğrencisine aylık 500'er TL burs veren Büyükşehir Belediyesi, bu sayıyı da meslek lisesi öğrencilerini de ekleyerek yeni dönem için 10 bine çıkardı. Yeni dönemde 5 bin üniversite öğrencisi Büyükşehir Belediyesi'nden aylık 500'er TL burs alacak. Bunun yanında meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, bilişim teknolojileri, muhasebe ve finansman, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek içecek hizmetleri, metal teknolojisi, motorlu taşıtlar teknolojisi, moda tasarım teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, mobilya ve iç mekân tasarımı, tekstil teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda teknolojisi, matbaa teknolojisi, plastik teknolojisi, tarım alanı, metalürji teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi ve gemi yapımı bölümlerini tercih eden öğrenciler de yeni dönemde burs desteğinden yararlanacak. Bu bölümleri tercin eden 5 bin öğrenci aylım 300'er TL burs alacak. Burs başvuruları Eylül ayında yapılacak ve öğrenciler www.bbbgenclikkulubu.com internet adresinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.

Ücretsiz Bursa turları

Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda şehir dışından gelen üniversitelilerin Bursa'nın tarihi, doğal ve turistik mekanlarını görüp tanımaları için ücretsiz tur programları düzenliyor. Üniversiteliler, ‘Gençlik Bursa'da Yollarda' projesi çerçevesinde 30'lu gruplar halinde her hafta çarşamba günleri Bursa'nın, cumartesi günleri ise İznik'in tarihi değerlerini ücretsiz olarak gezebiliyor.

Sınav dönemi 24 saat hizmet

Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve kütüphanelerle gençlere konforlu ve güvenli ortamda ders çalışma imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, vize ve final sınavları döneminde de üniversitelileri yalnız bırakmıyor. Sınav dönemlerinde Görükle Gençlik Merkezi'nde 24 saat hizmet uygulamasına geçilirken, çorba ve çay kahve ikramları, ücretsiz internet ile öğrenciler ‘güvenli ve konforlu ortamda' sınavlarına hazırlanabiliyor.

Okul ihtiyaçları belediyeden

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik pozitif ayrımcılık yapan Burs a Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı ücretsiz kırtasiye malzemesi desteğini bu yıl devam ettiriyor. Geçtiğimiz yıl hem küçük esnafa hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla 20 bin çocuğa 150'şer TL'lik kırtasiye çeki dağıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 20 bin çocuğa 300'er TL'lik çek dağıttı. Bu destekle ihtiyaç sahibi ailelere okul öncesi önemli bir katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sadece ilgili odaya kayıtlı kırtasiyelerde geçen çeklerle küçük esnafa da can suyu oldu.

Geleceğe yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı bir üniversite kenti haline getirmek gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi. Gençlere yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Bursa'da kentleşmeden çevreye, ulaşımdan kırsal hizmetlere kadar farklı alanlarda akademik temelli tespitler yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak amacıyla Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandıklarını hatırlattı. Gençlik Kulübü mobil uygulaması ile de üniversiteli gençlere birçok mağaza ve kitapevinden indirimli alışveriş imkanı sunduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Üniversite eğitimi için Bursa'yı tercih edecek gençlerimiz hiç tereddüt etmesin. Bursa tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir kent olmanın yanında gençlerimiz için de çok iyi eğitim fırsatları sunuyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sürekli gençlerimizin yanındayız” dedi.