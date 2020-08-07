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Bursa'da hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayan kardeş adliyeye sevk edildi

Bursa’da hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayan kardeş adliyeye sevk edildi.

Bursa'da hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayan kardeş adliyeye sevk edildi. Zanlı Mustafa B.'nin '' Konuşmak istediğim sırada sinirlerime hakim olamadım ve bıçakladım'' dediği öğrenildi.


Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın en birinci katında meydana geldi. İddiaya göre daha önceden de ablasını ve çocuklarını tehdit eden kardeş Mustafa B. ablası Zübeyde Gülbakan'nin yaşadığı evin kapısına dayandı. Zübeyde Gülbakan o sırada dışarıda olan çocuklarının geldiğini düşünerek kapıyı açtı. Kapıyı açar açmaz Mustafa B. elindeki bıçakla ablasını farklı yerlerinden bıçaklamaya başladı. O sırada evde bulunan 14 yaşındaki yeğeni balkona çıkarak yardım çığlığı atmaya başladı. Sesleri duyan komşuları ve sokaktaki esnaf hemen yukarı çıkarak olaya müdahale etti. Şüpheli Mustafa B. yukarı gelen komşuları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Zübeyde Gülbakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


'' Konuşmak istediğim sırada sinirlerime hakim olamadım ve bıçakladım''


Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Mustafa B.'nin emniyetteki ifadesinde, '' "Eniştem vefat etmeden önce ticari bir alışverişimiz olmuştu. Daha sonra biz bu sebepten ötürü ablamın oğlu olan yeğenimle kavga etmiştik. Aradan 2 yıl geçti, ablamla görüşmüyorduk. Benim aklıma yeğenimin bana ettiği hakaretler geldi. Ben de konuşmak için ablamın evine gittim. Burada konuşmak istediğim sırada sinirlerime hakim olamadım ve ablamı bıçakladım" dediği öğrenildi.


Sonrasında emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa B. adliyeye sevk edildi.

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