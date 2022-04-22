Bursa'da heykel atölyesinin eserleri sergilendi

Nilüfer Belediyesi Heykel Atölyesi kursiyerlerinin figüratif seçme eserleri Konak Kültürevi'nde sergilendi. Şeyma Çobanoğlu eğitmenliğinde çalışan 76 kursiyerin kil ve alçı malzemelerden ortaya çıkardığı eserler dikkat çekti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar'ın da katıldığı sergiyi sanatseverler ilgiyle izledi. Şeyma Çobanoğlu ve kursiyerleri kutlayan Remzi Çınar, sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Eğitmen Şeyma Çobanoğlu da Ekim ayından buyana kursiyerlerin özveriyle çalıştıklarını belirterek, çok değerli eserler ortaya çıkardıklarını söyledi. 100'ü aşkın eserin yeraldığı sergi 28 Nisan'a kadar açık kalacak.