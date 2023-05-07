Bursa'da Hıdırellez coşkusu

Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen şenlikle kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü olan Hıdırellez kutlamalarını Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenledi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, çocuklar oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Yüz boyama etkinliklerinden seyyar salıncaklara kadar birçok sürprizin yer aldığı alanda, miniklerin yanı sıra aileleri de keyifli bir vakit geçirdi. Mehter Takımı'nın eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliğe, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gökhan Dinçer katıldı. Hıdırellez ritüellerinden olan ateş, Bakan Varank tarafından yakıldı. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar ateşin üzerinden tek tek atladı.

Mehter konserinin ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, alana Bursalı TOGG ile geldiğini belirterek Bursa'nın yakın zamanda Avrupa'da örnek gösterilen bir şehir haline geleceğini söyledi. Hıdırellez'in baharın habercisi, güzelliklerin müjdeleyicisi olduğunu ifade eden Bakan Varank, “Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden Bursa'ya gelerek yaşayan insanlarımız var. Artık hepimiz Bursa'nın yerlisiyiz. Hepimiz aynı bayrak altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. Birlikteliğimiz devam ettiği sürece başaramayacağımız hiçbir şey olmaz. Tüm Bursalıların Hıdırellez Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gökhan Dinçer de tüm Bursalıların Hıdırellez Bayramı'nı tebrik ederek ülkemize ve milletimize bolluk ve bereket getirmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından Bakan Mustafa Varank ve İl Başkanı Davut Gürkan, boyalı yumurtaları tokuşturdu. Mani torbasından kağıt çekerek okuyan Bakan Varank, daha sonra vatandaşlara da mani çektirdi. Kılıç kalkan ve halk dansları gösterileriyle keyifli anlar yaşayan Bursalılar, geleneksek ritüellerin yeniden hayat bulduğu şenlikte dilek tutup günün tadını çıkardı. Konserde sahne alan Bursalı sanatçı Menteşeli Cengiz, seslendirdiği türkülerle alanı dolduranları coşturdu. Gecenin son bölümünde sahneye çıkan usta sanatçı Sümer Ezgü de söylediği türkülerle Bursalılara keyifli bir akşam yaşattı. Sahne performansıyla izleyenlerden yoğun alkış alan ünlü sanatçı, tüm Bursalıların Hıdırellez Bayramı'nı tebrik etti.