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Bursa'da 'hijyen' operasyonu: 1 gözaltı

Bursa’da 1 kişi olmak üzere, toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozdukları ve mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları değerlendirilen şahısların tespiti sonucu 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da 1 kişi olmak üzere, toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozdukları ve mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları değerlendirilen şahısların tespiti sonucu 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Kriminal veya kriminal olma çabası içinde olan şahısların çeşitli internet platformları kullanılmak suretiyle toplum üzerinde korku algısı oluşturma çabalarını yok etmek amacıyla 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında Bursa'da ikamet ettiği tespit edilen B.İ.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarda şüphelinin Denizli'de otelde konakladığı tespit edildi. Bunun üzerine Bursa Kom Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

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