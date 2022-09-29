İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da hırsızlar elektrik direklerine dadandı

Bursa’da hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri çalarak satıyor.

Bursa'da hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri çalarak satıyor.


Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri sökerek satıyorlar. Gecenin karanlığını ve kimsenin geçmemesini fırsat bilerek elektrik direklerini talan ediyorlar.


Bazı direkler ise çalınan demirler nedeniyle devrilirken, mahalle sakinleri hırsızların yakalanmasını istediler

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