Bursa'da hırsızlar motosikleti kucaklayarak çaldılar

Bursa'da 3 kişi park halindeki motosikleti kucaklayarak çalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahıs bir binanın önünde park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre oyalanarak uygun zamanı bekleyen şüpheliler, motosikleti disk kilidini açamayınca kucaklayarak götürdü. İlginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.