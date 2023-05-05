İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da hırsızlar motosikleti kucaklayarak çaldılar

Bursa’da 3 kişi park halindeki motosikleti kucaklayarak çalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da 3 kişi park halindeki motosikleti kucaklayarak çalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahıs bir binanın önünde park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre oyalanarak uygun zamanı bekleyen şüpheliler, motosikleti disk kilidini açamayınca kucaklayarak götürdü. İlginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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