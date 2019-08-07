Bursa'da hırsızların çaldığı kabloların yenisi yapılırken orman yangını çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe mevkiinde çıkan yangının daha önce çalınan kabloları onarmak isteyen ekiplerin kaynak makinesinden çıkan kıvılcımla meydana geldiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe mevkiiinde orman yangını çıktı. İddialara göre, bölgede daha önce çalınan bakır kabloları onarmak isteyen ekiplerin kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü yangına müdahale ediyor. 7 itfaiye, 5 arazöz, 1 helikopterin söndürmeye çalıştığı yangın, arazi şartlarından kaynaklı ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.