İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da hırsızlık şebekesinin 5 zanlısı tutuklandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.


Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen hırsızlık şebekesine yönelik jandarma ekiplerinin sürdürdüğü operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen S.Ç., Ö.A., V.B., Y.Y. ve Y.Y., çıkarıldıkları mahkemece ‘örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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